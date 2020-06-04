FETÖ'nün mahrem imamına 12 yıl hapis cezası ANKARA'da, FETÖ/PDY mahrem imamlarından olduğu iddiasıyla yargılanan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı eski denetçisi Ramazan Erçil, 12 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

ANKARA'da, FETÖ/PDY mahrem imamlarından olduğu iddiasıyla yargılanan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı eski denetçisi Ramazan Erçil, 12 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 25'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, tutuklu sanık Ramazan Erçil ve avukatı katıldı. Savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunmasını yapan Erçil, suçlamaları kabul etmedi. Mahrem imam olmadığını ve kullandığı telefonda örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' olmadığın iddia eden sanık Erçil, kimseye sınavdan önce Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sorularını da göndermediğini söyledi. Savunmanın ardından kararını açıklayan mahkeme, Erçil'e, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün, 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan da 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi. Mahkeme hükümle birlikte sanığın tutukluluk halinin de devamını hükmetti.

Kaynak: DHA