FETÖ'nün mahrem imamına 12 yıl hapis cezası
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

FETÖ'nün mahrem imamına 12 yıl hapis cezası

ANKARA'da, FETÖ/PDY mahrem imamlarından olduğu iddiasıyla yargılanan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı eski denetçisi Ramazan Erçil, 12 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ'nün mahrem imamına 12 yıl hapis cezası
04.06.2020 17:55 | Son Güncelleme: 04.06.2020 17:55

ANKARA'da, FETÖ/PDY mahrem imamlarından olduğu iddiasıyla yargılanan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı eski denetçisi Ramazan Erçil, 12 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 25'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, tutuklu sanık Ramazan Erçil ve avukatı katıldı. Savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunmasını yapan Erçil, suçlamaları kabul etmedi. Mahrem imam olmadığını ve kullandığı telefonda örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' olmadığın iddia eden sanık Erçil, kimseye sınavdan önce Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sorularını da göndermediğini söyledi. Savunmanın ardından kararını açıklayan mahkeme, Erçil'e, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün, 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan da 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi. Mahkeme hükümle birlikte sanığın tutukluluk halinin de devamını hükmetti. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

3 ismin milletvekilliği düşürüldü, Meclis'teki sandalye dağılımı değişti Haber
3 ismin milletvekilliği düşürüldü, Meclis'teki sandalye dağılımı değişti
Kuruluş Osman'da Ertuğrul Gazi karakterini Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ediz Hun canlandıracak Haber
Kuruluş Osman'da Ertuğrul Gazi karakterini Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ediz Hun canlandıracak
AK Parti'den vekillikleri düşürülen 3 isim hakkında ilk yorum Haber
AK Parti'den vekillikleri düşürülen 3 isim hakkında ilk yorum
Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat, erken seçim için 4 Ekim Pazar gününü işaret etti Haber
Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat, erken seçim için 4 Ekim Pazar gününü işaret etti
Son Dakika: Süper Lig maçlarının başlama saatleri değişti Haber
Son Dakika: Süper Lig maçlarının başlama saatleri değişti
Salgının en büyük mağdurlarından hayat kadınları yaşadıkları zor durumu anlattı Haber
Salgının en büyük mağdurlarından hayat kadınları yaşadıkları zor durumu anlattı
WhatsApp'tan radikal karar! Attığınız tek mesajla mahkemelik olabilirsiniz
WhatsApp'tan radikal karar! Attığınız tek mesajla mahkemelik olabilirsiniz
3 günlük bebeğini alüminyum folyoya sararak sokağa terk eden anne konuştu: Nikahsız birliktelik sonucu oldu
3 günlük bebeğini alüminyum folyoya sararak sokağa terk eden anne konuştu: Nikahsız birliktelik sonucu oldu
Bir CHP'li ve iki HDP'li ismin vekilliği düşürülürken Meclis'te gergin anlar yaşandı
Bir CHP'li ve iki HDP'li ismin vekilliği düşürülürken Meclis'te gergin anlar yaşandı
Diyarbakır'da akrabalar arasındaki arazi kavgasında silahlar konuştu: 3 ölü, 7 yaralı
Diyarbakır'da akrabalar arasındaki arazi kavgasında silahlar konuştu: 3 ölü, 7 yaralı
Putin'i çileden çıkaran olay! Yöneticileri azarladı: Sosyal medyadan mı öğreneceğiz?
Putin'i çileden çıkaran olay! Yöneticileri azarladı: Sosyal medyadan mı öğreneceğiz?
Siyahilere iki misli fazla ceza kestiği ortaya çıkan Londra polisi ayrımcılıkla suçlanıyor
Siyahilere iki misli fazla ceza kestiği ortaya çıkan Londra polisi ayrımcılıkla suçlanıyor
100 iş yerini soyup serbest kalan 12 yaşındaki hırsız, bu kez de 14 iş yerini soydu
100 iş yerini soyup serbest kalan 12 yaşındaki hırsız, bu kez de 14 iş yerini soydu
Türkiye Kovid-19'la mücadele ederken ortaya çıkan KKKA'nın ölüm oranı, koronadan 3 kat fazla
Türkiye Kovid-19'la mücadele ederken ortaya çıkan KKKA'nın ölüm oranı, koronadan 3 kat fazla
Son dakika: Korona tedbirleri genişletiliyor! Servisler, spor salonları ve semt pazarlarında hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Son dakika: Korona tedbirleri genişletiliyor! Servisler, spor salonları ve semt pazarlarında hiçbir şey eskisi...
Kız öğrenciler, kendilerini taciz eden sapığın mesajlarını ifşa etti
Kız öğrenciler, kendilerini taciz eden sapığın mesajlarını ifşa etti
Irkçılık karşıtı eylemlerde yasalar, Trump'ın elini güçlendiriyor: Orduyu sokağa çıkarabilir
Irkçılık karşıtı eylemlerde yasalar, Trump'ın elini güçlendiriyor: Orduyu sokağa çıkarabilir
Libya'da Hafter'e bağlı milislerin pusuya düşürüldüğü görüntüler
Libya'da Hafter'e bağlı milislerin pusuya düşürüldüğü görüntüler
Donald Trump'ın tweetini gizleyen Twitter, aynı paylaşımdan dolayı başka bir hesabı askıya aldı
Donald Trump'ın tweetini gizleyen Twitter, aynı paylaşımdan dolayı başka bir hesabı askıya aldı
Koronavirüs insan yapımı mı? İngiltere'nin eski istihbarat şefinin iddiası tartışmaları yeniden alevlendirecek
Koronavirüs insan yapımı mı? İngiltere'nin eski istihbarat şefinin iddiası tartışmaları yeniden alevlendirecek
Erken seçim iddialarına AK Parti kanadından bugüne dek verilmiş en net yanıt
Erken seçim iddialarına AK Parti kanadından bugüne dek verilmiş en net yanıt
Bizi bu cehalet mahvedecek! Karantina süresi uzatılan mahalleli polisi taşladı
Bizi bu cehalet mahvedecek! Karantina süresi uzatılan mahalleli polisi taşladı
Beşiktaşlı futbolcular, George Floyd'u baş harflerini oluşturarak ırkçılığa tepki gösterdiler
Beşiktaşlı futbolcular, George Floyd'u baş harflerini oluşturarak ırkçılığa tepki gösterdiler
3 ismin milletvekilliğinin düşürülme zamanlamasıyla ilgili konuşulan iddia: Bahçeli'nin talebi
3 ismin milletvekilliğinin düşürülme zamanlamasıyla ilgili konuşulan iddia: Bahçeli'nin talebi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sarrac'dan Akdeniz'de mesajı: Arama ve sondaj işbirliğimizi ilerletmeyi hedefliyoruz
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sarrac'dan Akdeniz'de mesajı: Arama ve sondaj işbirliğimizi ilerletmeyi...
Bankacılık sektörünün mevduatı 7,1 milyar lira azaldı
Bankacılık sektörünün mevduatı 7,1 milyar lira azaldı
Prof. Dr. Tevfik Özlü'den toplu taşımadaki yığılmayı önlemek için tavsiye: Mesai saatleri değişebilir
Prof. Dr. Tevfik Özlü'den toplu taşımadaki yığılmayı önlemek için tavsiye: Mesai saatleri değişebilir
Aracına binen turist kadını darp eden taksicinin ruhsatı, İBB tarafından iptal edildi
Aracına binen turist kadını darp eden taksicinin ruhsatı, İBB tarafından iptal edildi
Trump, protestolara karşı orduyu devreye sokma planında geri adım attı
Trump, protestolara karşı orduyu devreye sokma planında geri adım attı
Günlük burç yorumları 4 Haziran 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 4 Haziran 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Babacan Rüştü Zorlu Murat Kurum Zülfü Demirbağ Berat Albayrak
Magazin Murat Boz Seda Sayan Demet Akalın Şahan Gökbakar
Spor Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi Bülent Korkmaz Emre Belözoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla Libya Antalya Resmi Gazete Donald Trump
Şu an buradasınız: FETÖ'nün mahrem imamına 12 yıl hapis cezası - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.6.2020 17:59:12. #1.14#
title