FETÖ'nün mahrem imamı mağarada yakalandı - Haberler
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FETÖ'nün mahrem imamı mağarada yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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FETÖ'nün mahrem imamı mağarada yakalandı

Bolu'nun Seben ilçesinde FETÖ'nün firari mahrem imamı ve sözde Kütahya koordinatörü saklandığı mağarada yakalandı.

KÜTAHYA (İHA) - Bolu'nun Seben ilçesinde FETÖ'nün firari mahrem imamı ve sözde Kütahya koordinatörü saklandığı mağarada yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında arama kararı bulunan sözde Kütahya koordinatörü 'Salih' kod adlı mahrem imam M.Y.'nin Seben ilçesinde saklandığı bilgisi üzerine polis ve jandarma ekipleri çalışma başlattı. M.Y.'nin saklandığı eve operasyon düzenleyen ekipler, şahsın kaçtığını belirledi. Bölgede yapılan arama çalışmalarında M.Y., saklandığı mağarada yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki ifadesinin ardından Kütahya'ya gönderilecek. - BOLU

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Fetullahçı Terör Örgütü, Kütahya, Mahrem, Bolu, 3. Sayfa, Haberler

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