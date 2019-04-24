Fetö'nün "Mahrem İmamı" ile Eşine Hapis Cezası

Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye yönelik davada, örgütün "mahrem imam"ına 8 yıl 9 ay, eşine ise 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Haluk ile eşi tutuksuz sanık Cennet Doğan ve avukatları katıldı.

Sanık Haluk Doğan, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, ByLock ve Eagle programlarını kullanmadığını, polislere sohbet toplantıları düzenlemediği öne sürdü.

Herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını savunan Doğan, beraat talebine bulundu.

Sanık Cennet Doğan da suçsuz olduğunu iddia etti.

Duruşma savcısı, sanığın örgütün mahrem emniyet yapılanmasında polislerden sorumlu "öğretmen" konumunda olduğunu, "Harun" kod adını kullandığını, bir dönem örgütün Erzincan Polis Okulu sorumlusu olarak görev yaptığını, sanık Cennet Doğan'ın da ByLock kullandığını belirterek, cezalandırılmalarını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Haluk Doğan'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası vererek yurt dışına çıkış yasağıyla tahliyesine hükmetti.

Heyet, sanık Cennet Doğan'a ise aynı suçtan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Kaynak: AA