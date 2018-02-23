Fetö'nün "Mahrem İmamı" Hücre Evinde Yakalandı

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem imamlar" yapılanmasına yönelik operasyonda, aranan karı koca şüpheli, hücre evinde yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, örgütün mahrem imamı olduğu öne sürülen Mehmet Ç. ve eşi Büşra Ç'nin, FETÖ'nün "gaybubet evi" diye adlandırdığı hücre evinde saklandıklarını belirledi.

Tespit edilen adrese operasyon düzenleyen ekipler, arandığı öğrenilen şüpheli çifti gözaltına aldı.