FETÖ'nün mahrem imamı, 5 yıl hücre evinde saklanmış
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FETÖ'nün mahrem imamı, 5 yıl hücre evinde saklanmış

TRABZON'da, FETÖ soruşturması kapsamında 5 yıldır aranan örgütün Gümüşhane mahrem imamı Nurullah Ç. (50), düzenlenen operasyonla yakalandı.

FETÖ'nün mahrem imamı, 5 yıl hücre evinde saklanmış
11.09.2020 12:39 | Son Güncelleme: 11.09.2020 12:43

TRABZON'da, FETÖ soruşturması kapsamında 5 yıldır aranan örgütün Gümüşhane mahrem imamı Nurullah Ç. (50), düzenlenen operasyonla yakalandı. 

Trabzon Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından 'Bu sefer kaçamadı' başlığıyla yakalandığını duyurduğu Nurullah Ç.'nin örgüte ait hücre evlerinde saklandığı, dışarı çıkmadığı öğrenildi.   

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı ve 'Gümüşhane mahrem imamı' olduğu gerekçesiyle 5 yıldır aranan Nurullah Ç.'nin Akçaabat ilçesindeki bir evde saklandığını belirledi. Teknik ve fiziki takibin ardından eve operasyon düzenledi. Operasyonda Nurullah Ç. yakalanarak gözaltına alındı. Nurullah Ç.'nin daha önce Gümüşhane'de bir okulda idareci olarak görev yaptığı öğrenildi.HÜCRE EVLERİNDE SAKLANMIŞTrabzon Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından 'Bu sefer kaçamadı' başlığıyla yapılan paylaşımla gözaltına alındığı duyurulan Nurullah Ç.'nin ele geçirildiği evin, örgüte ait hücre evi olduğu bildirildi.  5 yıldır bölgedeki hücre evlerinde saklandığı ve dışarı çıkmadığı saptanan şüpheli, Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi.Nurullah Ç.'nin sorgusunda örgütle bağlantısının detaylarını anlatması ve hücre evleriyle ilgili bilgiler vermesi üzerine soruşturma genişletildi. 

Kaynak: DHA

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