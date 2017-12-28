Fetö'nün "Mahrem Evler" Yapılanmasına Yönelik Operasyon - Gaziantep

Gaziantep merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.



Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖ/PDY'nin "mahrem evler" yapılanması içerisinde olan, aralarında ByLock kullanıcılarının da bulunduğu 8 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.



Gaziantep merkezli İstanbul ve İzmir'de düzenlenen operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı.



Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.



Adresinde bulunamayan bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.