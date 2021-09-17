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Son dakika gündem: FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasından 3 kişiye daha adli kontrol

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasından 3 kişiye daha adli kontrol

Son dakika habere göre Samsun merkezli Karabük'ü de kapsayan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün mahrem askeri yapılanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 3 kişi daha mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun merkezli Karabük'ü de kapsayan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün mahrem askeri yapılanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 3 kişi daha mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütün "mahrem askeri" sorumlularında kontörlü/ ankesörlü telefonlardan ardışık arandıkları tespit edilen 2 muvazzaf askeri personel ve 4 kapatılan askeri okul öğrencisine yönelik çarşamba sabahı eş zamanlı operasyon düzenlendi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Atakum, İlkadım, Bafra ve Çarşamba ilçesi ile Karabük'te düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Polisteki sorguları tamamlanan 3 kişi dün sevk edildikleri nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sorguları tamamlanan 2'si muvazzaf askeri personel 3 kişi de bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 3 kişi daha mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(Muhammer Ay/İHA)

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