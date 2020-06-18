FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasında 1 tutuklama, 6 adli kontrol
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FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasında 1 tutuklama, 6 adli kontrol

Samsun'da FETÖ/PDY'nin "mahrem askeri yapılanması"na yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 1'i tutuklanırken, 6 kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasında 1 tutuklama, 6 adli kontrol
18.06.2020 19:21 | Son Güncelleme: 18.06.2020 19:41

Samsun'da FETÖ/PDY'nin "mahrem askeri yapılanması"na yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 1'i tutuklanırken, 6 kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin "mahrem askeri yapılanması"na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütün "mahrem askeri yapılanması" içerisinde faaliyet gösterdikleri ve örgütün mahrem imamlarınca kontörlü/ankesörlü telefonlardan ardışık/tekil arandıkları tespit edilen şüphelilerden il merkezinde Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli 1 açıkta astsubay, 1 kapatılan askeri okul öğrencisi önceki gün yakalanmıştı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı ile koordineli FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün 'mahrem askeri yapılanması'na yönelik yürütmüş olduğu soruşturma kapsamında da Bafra ilçesinde 1 muvazzaf astsubay, Ayvacık ilçesinde 1 muvazzaf astsubay ve Vezirköprü ilçesinde 1 muvazzaf astsubay; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün 'mahrem askeri yapılanması'na yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Atakum ilçesinde 1 muvazzaf astsubay, 1 öğretmen, 19 Mayıs ilçesinde 1 kapatılan askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 8 şüpheli önceki gün yakalanarak gözaltına alınmıştı. Dün Samsun Adliyesine çıkartılan 1 açıkta bulunan astsubay mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 7 kişi ise Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 1 kişi tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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