Fetö'nün Mahrem Askeri Yapılanmasına Yönelik Soruşturma

Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) mahrem askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 34 rütbeli asker hakkında gözaltı kararı verildi.



Tokat Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, terör örgütüne yönelik operasyonların sürdüğü belirtildi.



Açıklamada, "Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında Amasya, Ankara, Antalya, Bilecik, Batman, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Konya, Nevşehir, Manisa, Samsun, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Trabzon, Tunceli, Yalova, Van ve Zonguldak illerinde muvazzaf bir teğmen, 28 astsubay ve 2 uzman çavuş ile meslekten ihraç edilen 3 astsubay olmak üzere 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir." ifadesine yer verildi.



Açıklamada, başsavcılıklarında yürütülen örgütün mahrem askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında bugüne kadar 236 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği kaydedildi.