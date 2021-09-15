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Son dakika haber: FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına operasyon: 6 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber: FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına operasyon: 6 gözaltı

Son dakika haberi: Samsun merkezli Karabük ilini de kapsayan Fetulhahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün mahrem askeri yapılanmasına yönelik düzenlene eş zamanlı operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Samsun merkezli Karabük ilini de kapsayan Fetulhahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün mahrem askeri yapılanmasına yönelik düzenlene eş zamanlı operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütün "Mahrem Askeri" imamlarınca kontörlü/ ankesörlü telefonlardan ardışık arandıkları tespit edilen 2 muvazzaf askeri personel ve 4 kapatılan askeri okul öğrencisine yönelik bu sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Atakum, İlkadım, Bafra ve Çarşamba ilçesi ile Karabük ilinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Son dakika haber: FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına operasyon: 6 gözaltı

Son dakika haber: FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına operasyon: 6 gözaltı

Son dakika haber: FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına operasyon: 6 gözaltı

Son dakika haber: FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına operasyon: 6 gözaltı

Son dakika haber: FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına operasyon: 6 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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