Fetö'nün Mahrem Askeri Yapılanması Operasyonu: 14 Gözaltı
Samsun merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün mahrem sorumluları ile ankesörlü telefon aracılığıyla irtibat kurdukları tespit edilen rütbeli askerlere yönelik düzenlenen operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.
Samsun merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün mahrem sorumluları ile ankesörlü telefon aracılığıyla irtibat kurdukları tespit edilen rütbeli askerlere yönelik düzenlenen operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun merkezli İstanbul, Mersin, Malatya, Tokat, Tunceli, Rize, Gaziantep ve Van illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda Albay Ş.A., Astsubaylar S.Y., B.D., E.T., A.Y., Uzman Çavuş M.K. Samsun'da, Üsteğmen B.B. Mersin'de, Astsubay K.B. Malatya'da, Astsubay H.Ç. İstanbul'da, Astsubay C.A.U. Tokat'ta, Binbaşı R.Ş. Tunceli'de, Uzman Çavuş H.K. Gaziantep'te, Astsubay Ö.K. Van'da ve meslekten ihraç edilen eski Astsubay F.A. Rize'de yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 14 kişinin Samsun Emniyet Müdürlüğündeki sorguları devam ediyor. - SAMSUN