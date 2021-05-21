Son dakika haberi! Samsun'da FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması"na yönelik operasyonda 16 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi
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Son dakika haberi! Samsun'da FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması"na yönelik operasyonda 16 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi

Anadolu Ajansı / Recep Bilek - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem askeri yapılanması"na yönelik operasyonda 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem askeri yapılanması"na yönelik operasyonda 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması" içerisinde faaliyet gösterdikleri ve örgütün mahrem imamlarınca kontörlü/ankesörlü telefonlardan ardışık/tekil arandıkları tespit edilenlere yönelik çalışma başlattı.

Aralarında muvazzaf asker ve kapatılan askeri okul öğrencilerinin de bulunduğu 16 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

Ekipler, şüphelilerin yakalanması için kent merkezi ile Atakum, İlkadım, Bafra, Çarşamba, Terme, 19 Mayıs ve Vezirköprü ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan zanlılar emniyet götürülürken soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Son dakika haberi! Samsun'da FETÖ'nün 'mahrem askeri yapılanması'na yönelik operasyonda 16 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi
Son dakika haberi! Samsun'da FETÖ'nün 'mahrem askeri yapılanması'na yönelik operasyonda 16 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi
Son dakika haberi! Samsun'da FETÖ'nün 'mahrem askeri yapılanması'na yönelik operasyonda 16 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi
Son dakika haberi! Samsun'da FETÖ'nün 'mahrem askeri yapılanması'na yönelik operasyonda 16 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi
Son dakika haberi! Samsun'da FETÖ'nün 'mahrem askeri yapılanması'na yönelik operasyonda 16 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi
Son dakika haberi! Samsun'da FETÖ'nün 'mahrem askeri yapılanması'na yönelik operasyonda 16 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi
Son dakika haberi! Samsun'da FETÖ'nün 'mahrem askeri yapılanması'na yönelik operasyonda 16 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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