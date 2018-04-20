Fetö'nün "Mahrem Askeri Yapılanması"Na Yönelik Soruşturma

Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem askeri yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 zanlıdan jandarmadaki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 4'ü adli kontrol şartıyla salıverildi.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına yönelik soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında Ankara, Erzurum, Hakkari, Hatay, Iğdır, İstanbul, Kastamonu, Kayseri, Kilis, Kütahya, Tokat, Van ve Zonguldak'ta gözaltına alınan, aralarında meslekten ihraç edilen 3 subay ve astsubayın da bulunduğu 17 zanlıdan 4'ünün jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı.

Diğer zanlıların İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri sürüyor.