Fetö'nün "Mahrem Askeri Yapılanması"Na Operasyon

Fetö'nün "Mahrem Askeri Yapılanması"Na Operasyon

Kilis merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 7 zanlı yakalandı.

Fetö'nün

Kilis merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 7 zanlı yakalandı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'nin "mahrem askeri yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Kilis, Hakkari ve Tokat'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, farklı rütbelerdeki 7 muvazzaf asker gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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