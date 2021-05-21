FETÖ'nün mahrem asker yapılanmasında 16 kişinin yakalanmasına yönelik operasyon
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FETÖ'nün mahrem asker yapılanmasında 16 kişinin yakalanmasına yönelik operasyon

İhlas Haber Ajansı / Muhammer Ay - Haberler | 3. Sayfa

FETÖ'nün mahrem asker yapılanmasında 16 kişinin yakalanmasına yönelik operasyon Samsun'da FETÖ'nün mahrem asker yapılanmasıyla ilgili 16 kişinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

FETÖ'nün mahrem asker yapılanmasında 16 kişinin yakalanmasına yönelik operasyon

SAMSUN - Samsun'da FETÖ'nün mahrem asker yapılanmasıyla ilgili 16 kişinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturma kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün "mahrem askeri" imamlarınca kontörlü/ankesörlü telefonlardan ardışık arandıkları tespit edilen aralarında muvazzaf asker ve kapatılan askeri okulu öğrencilerinin de bulunduğu toplam 16 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sabah saat 06.00'da Atakum ilçesinde 6, İlkadım ilçesinde 2, Bafra ilçesinde 1, Çarşamba ilçesinde 1, Terme ilçesinde 3, 19 Mayıs ilçesinde 1 ve Vezirköprü ilçesinde 2 olmak üzere toplam 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda şüpheliler gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

FETÖ'nün mahrem asker yapılanmasında 16 kişinin yakalanmasına yönelik operasyon
FETÖ'nün mahrem asker yapılanmasında 16 kişinin yakalanmasına yönelik operasyon
FETÖ'nün mahrem asker yapılanmasında 16 kişinin yakalanmasına yönelik operasyon
FETÖ'nün mahrem asker yapılanmasında 16 kişinin yakalanmasına yönelik operasyon
FETÖ'nün mahrem asker yapılanmasında 16 kişinin yakalanmasına yönelik operasyon

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammer Ay

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