FETÖ'nün kripto yapılanması operasyonunda gözaltına alınan 15 kişi adliyeye sevk edildi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile İzmir merkezli FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçu kapsamında; askeri mahrem yapılanmasına yönelik yurt genelinde eş zamanlı yapılan operasyonda gözaltına alınan 15 muvazzaf asker, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile İzmir merkezli FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçu kapsamında; askeri mahrem yapılanmasına yönelik yurt genelinde eş zamanlı yapılan operasyonda gözaltına alınan 15 muvazzaf asker, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile İzmir merkezli FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yurt genelinde 9 Haziran Salı günü yapılan operasyonda 15 muvazzaf asker gözaltına alınmıştı. Askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 kişi sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. (İHA) Kaynak: İHA