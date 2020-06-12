FETÖ'nün kripto yapı operasyonunda gözaltına alınan 15 kişi adliyeye sevk edildi
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FETÖ'nün kripto yapı operasyonunda gözaltına alınan 15 kişi adliyeye sevk edildi

FETÖ'nün kripto yapı operasyonunda gözaltına alınan 15 kişi adliyeye sevk edildi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile İzmir merkezli FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçu kapsamında;

12.06.2020 09:40 | Son Güncelleme: 12.06.2020 10:13

FETÖ'nün kripto yapı operasyonunda gözaltına alınan 15 kişi adliyeye sevk edildi

İSTANBUL - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile İzmir merkezli FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçu kapsamında; askeri mahrem yapılanmasına yönelik yurt genelinde eş zamanlı yapılan operasyonda gözaltına alınan 15 muvazzaf asker sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile İzmir merkezli FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yurt genelinde 09 Haziran Salı günü yapılan operasyonda 15 kişi muvazzaf asker gözaltına alınmıştı. Askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 kişi sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

FETÖ'nün kripto yapı operasyonunda gözaltına alınan 15 kişi adliyeye sevk edildi

Kaynak: İHA

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