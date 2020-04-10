FETÖ'nün "kripto" avukatı için 15 yıla kadar hapis istendi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› FETÖ'nün "kripto" avukatı için 15 yıla kadar hapis istendi - Haberler
İzmir, Güncel

FETÖ'nün "kripto" avukatı için 15 yıla kadar hapis istendi

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan avukat İ.Y. hakkında hazırlanan iddianamede, sanığın, "örgütün kripto mensuplarını siyasi partilere sızdırma ve parti içerisinde etkin hale getirme faaliyetlerinde yer verilen ve bu kapsamda bir partinin...

10.04.2020 11:42 | Son Güncelleme: 10.04.2020 11:42
FETÖ'nün

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan avukat İ.Y. hakkında hazırlanan iddianamede, sanığın, "örgütün kripto mensuplarını siyasi partilere sızdırma ve parti içerisinde etkin hale getirme faaliyetlerinde yer verilen ve bu kapsamda bir partinin ilçe başkanlığı görevine kadar yükselen kişi" olduğu bilgisine yer verildi.

Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan sanık İ.Y. hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı.

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, 16. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Örgüt üyelerini siyasi partilere sızdırma görevi

Sanığın örgütsel konumuna yer verilen iddianamede İ.Y. hakkında, sanığın, "örgütün kripto mensuplarını siyasi partilere sızdırma ve o parti içerisinde etkin hale getirme faaliyetleri içerisinde yer verilen ve bu kapsamda bir partinin ilçe başkanlığı görevine kadar yükselen kişi" olduğu vurgulandı.

Sanığın örgütün tedbir ve takiye faaliyetlerine göre hareket eden kripto bir örgüt mensubu olduğuna dikkati çekilen iddianamede, İ.Y'den sorumlu mahrem imam A.T'nin de örgütün siyasi partilere sızdırdığı kişilerle ilgilendiği kaydedildi.

İddianamede, sanık İ.Y'den sorumlu mahrem imam A.T'nin 22 Aralık 2015'te gönderdiği ByLock mesajında ise şu ifadeler yer aldı:

"Merhaba hocam, avukat İ.Y'nin durumu kötü. Son olarak sahip olduğu ofisini bir arkadaşı satın aldı. Daha önce yanında 56 kişi çalışıyordu şimdi bir kişi kaldı o da şoförlüğünü yapıyor. Daha önce kazandığı parayla ailesinin masraflarını karşılayabiliyordu. Gazeteye manşet olmasında bizim payımız olduğundan buna bir çözüm bulmamız lazım."

Sanığın ByLock kullanıcısı olduğu belirtilen iddianamede, İ.Y'nin Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) raporuna göre, FETÖ irtibatlı veya iltisaklı olduğu değerlendirilen çok sayıda şahıs ve şirket ile finans ilişkisi içerisinde olduğu, bunların arasında FETÖ İzmir ili avukat yapılanmasında önemli konumda olan kişilerin de bulunduğu belirtildi.

İddianamenin sonuç bölümünde ise sanığın "örgütün ideolojisi ve stratejisi doğrultusunda hareket ettiği, örgütün hücre tipi yapılanmasının devamını sağladığı ve bu yapıyı örgütün üzerinden hassasiyetle durduğu tedbir ve takiye faaliyetlerine özen göstererek gizlilikle sürdürdüğü, örgütün lider ve yöneticilerinin talimatlarına istinaden bağlılık ve kararlılıkla örgütün organik yapısına dahil olup emir komuta zinciri içerisinde yer alarak süreklilik-yoğunluk-çeşitlilik arz eden şekilde eylemleri olduğu" belirtilerek, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması talep edildi.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Tarlaya giden anne-kızı hayattan kopartan kaza anı kamerada Haberler
Tarlaya giden anne-kızı hayattan kopartan kaza anı kamerada
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir Haberler
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir
Erdoğan, Türk dünyasına seslendi: Korona sonrası döneme hazırlık yapın Haberler
Erdoğan, Türk dünyasına seslendi: Korona sonrası döneme hazırlık yapın
Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı Haberler
Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Haberler
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan'da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek Haberler
Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan'da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek
Putin koronavirüsle mücadeleyi Türklerle yapılan savaşlara benzetti
Putin koronavirüsle mücadeleyi Türklerle yapılan savaşlara benzetti
İçişleri Bakanlığı, CHP'li Eskişehir Belediyesi'nin aşevi hesabını bloke etti
İçişleri Bakanlığı, CHP'li Eskişehir Belediyesi'nin aşevi hesabını bloke etti
Günlük burç yorumları 10 Nisan 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 10 Nisan 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Galatasaray, voleybol takımlarını sadece Türk oyunculardan kuracak
Galatasaray, voleybol takımlarını sadece Türk oyunculardan kuracak
Hasan Çavuşoğlu: Fenerbahçe'den teklif gelirse, Erol Bulut'un yolunu gururla açarız
Hasan Çavuşoğlu: Fenerbahçe'den teklif gelirse, Erol Bulut'un yolunu gururla açarız
Güney Kıbrıs'ta hemşireler isyan etti: Protokollere uyulmuyor
Güney Kıbrıs'ta hemşireler isyan etti: Protokollere uyulmuyor
Cenk Tosun: Bence Alex ama büyüklerim Hagi'nin daha iyi olduğunu söylüyor
Cenk Tosun: Bence Alex ama büyüklerim Hagi'nin daha iyi olduğunu söylüyor
Türkiye, İngiltere'ye koronavirüs için yardım malzemesi yolladı
Türkiye, İngiltere'ye koronavirüs için yardım malzemesi yolladı
Son Dakika: Ocak'ta işsiz sayısı 306 bin kişi azalarak 4 milyon 362 bin kişi oldu
Son Dakika: Ocak'ta işsiz sayısı 306 bin kişi azalarak 4 milyon 362 bin kişi oldu
Cem Yılmaz'ın lüks villasındaki çöp odasında yangın çıktı
Cem Yılmaz'ın lüks villasındaki çöp odasında yangın çıktı
ABD'de yeni yayınlanan rapor, yaz aylarının koronavirüs salgınını yavaşlatmayacağını öngördü
ABD'de yeni yayınlanan rapor, yaz aylarının koronavirüs salgınını yavaşlatmayacağını öngördü
Feribottaki personellerde koronavirüs tespit edildiğini duyan 5 kişi paniğe kapılıp denize atladı
Feribottaki personellerde koronavirüs tespit edildiğini duyan 5 kişi paniğe kapılıp denize atladı
Koronavirüs araştırması: Virüs kedilere bulaşabiliyor
Koronavirüs araştırması: Virüs kedilere bulaşabiliyor
Koronavirüs döneminde kuru yemişe talep arttı, fiyatlar yükselebilir
Koronavirüs döneminde kuru yemişe talep arttı, fiyatlar yükselebilir
Son dakika: İstanbul'da eczanelerden ücretsiz maske dağıtımının detayları: Cep telefonunuza mesaj gelecek
Son dakika: İstanbul'da eczanelerden ücretsiz maske dağıtımının detayları: Cep telefonunuza mesaj gelecek
Yürek burkan görüntü! Sağlık çalışanı kendisine sarılmak isteyen torununu uzaktan sevdi
Yürek burkan görüntü! Sağlık çalışanı kendisine sarılmak isteyen torununu uzaktan sevdi
Bursa Teknik Üniversitesi, bakteri geçişini %99 oranında engelleyen maske kumaşı üretti
Bursa Teknik Üniversitesi, bakteri geçişini %99 oranında engelleyen maske kumaşı üretti
İsrail'de durumu ağır olan 6 koronavirüs vakası kök hücre tedavisiyle iyileşti
İsrail'de durumu ağır olan 6 koronavirüs vakası kök hücre tedavisiyle iyileşti
Nabil Dirar, F.Bahçe'nin indirim talebine olumlu yaklaştı
Nabil Dirar, F.Bahçe'nin indirim talebine olumlu yaklaştı
Sağlık Bakanlığı'ndan iş yerleri ve ofisler için 15 maddelik koronavirüs önlemi
Sağlık Bakanlığı'ndan iş yerleri ve ofisler için 15 maddelik koronavirüs önlemi
Bakan Albayrak'tan heyecanlandıran sözler: Enerjide dışa bağımlılığı sonlandıracak keşiflerin arefesindeyiz
Bakan Albayrak'tan heyecanlandıran sözler: Enerjide dışa bağımlılığı sonlandıracak keşiflerin arefesindeyiz
Beşiktaş'ta Rebocho ile yollar ayrıldı
Beşiktaş'ta Rebocho ile yollar ayrıldı
'Pandemi İzolasyon Takip Projesi' hayata geçti! Kurallara uymayanlar mesajla uyarıldı
'Pandemi İzolasyon Takip Projesi' hayata geçti! Kurallara uymayanlar mesajla uyarıldı
Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 1890 artarak 14 bin 808'e yükseldi
Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 1890 artarak 14 bin 808'e yükseldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Özgür Özel Abdülhamit Gül Mustafa Destici Meral Danış Beştaş
Magazin Dilan Çıtak İrem Derici Haluk Levent Cüneyt Özdemir
Spor Falcao Sergen Yalçın Nihat Özdemir Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Kadın Futbolcu Araştırma Instagram
Şu an buradasınız: FETÖ'nün "kripto" avukatı için 15 yıla kadar hapis istendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2020 12:19:11. #1.14#
title