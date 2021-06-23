FETÖ'nün KPSS çalışma evleri sorumlusu saklandığı gaybubet evinde yakalandı
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FETÖ'nün KPSS çalışma evleri sorumlusu saklandığı gaybubet evinde yakalandı

FETÖ'nün KPSS çalışma evleri sorumlusu saklandığı gaybubet evinde yakalandı
Anadolu Ajansı / Sertaç Bulur - Haberler | Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "KPSS çalışma evleri sorumlusu" olduğu bildirilen firari şüpheli, Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Ankara Bölge Başkanlığının ortak operasyonuyla gözaltına alındı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "KPSS çalışma evleri sorumlusu" olduğu bildirilen firari şüpheli, Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Ankara Bölge Başkanlığının ortak operasyonuyla gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, firari FETÖ üyelerini yakalamak amacıyla Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan özel ekip ile MİT Ankara Bölge Başkanlığı görevlileri, FETÖ firarisi şüphelinin, Keçiören'de, örgütün gaybubet evinde saklandığını tespit etti.

Şüpheli H.D, düzenlenen operasyon sonucu evde gözaltına alındı.

Evden 2 yıldır çıkmadığı ve tanınmamak için saçlarını uzattığı belirlenen şüphelinin, örgüt hiyerarşisinde üst düzey konumda olduğu kaydedildi.

H.D'nin, örgütün "KPSS çalışma evlerinden sorumlu" sözde müdürü olduğu, sınav sorularının örgüt üyelerine dağıtılmasında aktif rol oynadığı da belirlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sertaç Bulur

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