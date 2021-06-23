FETÖ'nün KPSS çalışma evleri sorumlusu gaybubet evinde yakalandı
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FETÖ'nün KPSS çalışma evleri sorumlusu gaybubet evinde yakalandı

FETÖ'nün KPSS çalışma evleri sorumlusu gaybubet evinde yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Fatih Poyraz - Haberler | Güncel

ANKARA'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) çalışma evlerinden sorumlu müdür olduğu ve KPSS sorularının örgüt üyelerine dağıtılmasında rol oynadığı belirlenen H.D. gaybubet evinde gözaltına alındı.

ANKARA'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) çalışma evlerinden sorumlu müdür olduğu ve KPSS sorularının örgüt üyelerine dağıtılmasında rol oynadığı belirlenen H.D. gaybubet evinde gözaltına alındı. H.D.'nin, saklandığı evden yaklaşık 2 yıldır çıkmadığı ve tanınmamak için saç uzattığı öğrenildi.  

Milli İstihbaratı Teşkilatı Ankara Bölge Başkanlığı ile Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyelerinin yakalanmasına yönelik kurulan özel ekip, firari H.D.'nin saklandığı yeri tespit etti. Keçiören ilçesinde belirlenen söz konusu gaybubet evine operasyon düzenlendi. H.D. evde yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan incelemede, H.D.'nin saklandığı gaybubet evinden yaklaşık 2 yıldır hiç çıkmadığı öğrenildi. Tanınmamak için saçlarını uzattığı belirlenen H.D.'nin, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün KPSS çalışma evlerinden sorumlu müdür olduğu ve KPSS sorularının örgüt üyelerine dağıtılmasında aktif rol oynadığı saptandı. 'Salih' kod adını kullandığı öğrenilen H.D.'nin, örgüt içerisinde sözde üst düzey konumlarda görev aldığı belirlendi. Hakkıyla çalışıp devlet kurumuna yerleşmek isteyen binlerce gencin mağduriyetine, hak kaybına sebep olduğu belirlenen şüpheli H.D.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Poyraz

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