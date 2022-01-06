FETÖ'nün KKTC askeri mahrem sorumlusu Adana'da yakalandı - Haberler
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FETÖ'nün KKTC askeri mahrem sorumlusu Adana'da yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Adana polisinin FETÖ'ye yönelik yaptığı operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.

ADANA (İHA) - Adana polisinin FETÖ'ye yönelik yaptığı operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı. Ö.F.S. isimli zanlının bir dönem FETÖ'nün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) askeri mahrem sorumluluğu yaptığı öğrenildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik çalışma başlattı. Polisin yaptığı çalışmada bir dönem FETÖ'nün KKTC askeri mahrem sorumluluğunu yapmış Ö.F.S.'nin da aralarında olduğu 6 zanlı tespit edildi.

Polis bu zanlıları yakalamak için bugün şafak vakti operasyon yaptı. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Polisin zanlıları ardışık arama sisteminden tespit ettiği öğrenildi. Zanlılar adli tıp biriminden sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

(Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya/İHA)

FETÖ'nün KKTC askeri mahrem sorumlusu Adana'da yakalandı

FETÖ'nün KKTC askeri mahrem sorumlusu Adana'da yakalandı

FETÖ'nün KKTC askeri mahrem sorumlusu Adana'da yakalandı

FETÖ'nün KKTC askeri mahrem sorumlusu Adana'da yakalandı

FETÖ'nün KKTC askeri mahrem sorumlusu Adana'da yakalandı

FETÖ'nün KKTC askeri mahrem sorumlusu Adana'da yakalandı

FETÖ'nün KKTC askeri mahrem sorumlusu Adana'da yakalandı

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