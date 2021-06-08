Son dakika haber! FETÖ'nün Kimse Yok mu Derneği davasında 25 sanığa hapis
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Son dakika haber! FETÖ'nün Kimse Yok mu Derneği davasında 25 sanığa hapis

Son dakika haber! FETÖ'nün Kimse Yok mu Derneği davasında 25 sanığa hapis
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Yardım adı altında para toplayıp Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kasasına para aktaran 'Kimse Yok Mu' Derneği yönetici ve çalışanlarının yargılandığı davada 25 sanık 10 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezasına çarptırdı.

Yardım adı altında para toplayıp Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kasasına para aktaran 'Kimse Yok Mu' Derneği yönetici ve çalışanlarının yargılandığı davada 25 sanık 10 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezasına çarptırdı. 12 sanığın beraat etmesine 1 sanık hakkındaki davanın da düşürülmesine karar verildi.

Yardım adı altında para toplayıp Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kasasına para aktaran 'Kimse Yok Mu' Derneği yönetici ve çalışanlarının yargılandığı dava İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki duruşma salonlarında görüldü. Mahkeme heyeti, 38 sanığın yargılandığı davada 12 sanığın beraatine karar verirken bir sanığın vefat etmesi nedeniyle hakkındaki davanın düşürülmesine hükmedildi. Heyet, Abdülkadir Tekin, Adnan Bayırbaşı, Feyzullah Tuncer ve Hakan Durmuş'un da aralarında bulunduğu 25 sanığın 1 yıl 10 ay 15 gün ile 10 yıl arasında değişen hapis cezasıyla cezalandırılmalarına hükmetti.  


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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