Son dakika haber! FETÖ'nün Kimse Yok mu Derneği davasında 25 sanığa hapis

Edinilen son dakika gelişmesine göre Yardım adı altında para toplayıp Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kasasına para aktaran 'Kimse Yok Mu' Derneği yönetici ve çalışanlarının yargılandığı davada 25 sanık 10 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezasına çarptırdı.