FETÖ'nün kilit ismi Bekmezci, ağırlaştırılmış müebbet istemiyle hakim karşısında (2)
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İzmir, Güncel

FETÖ'nün kilit ismi Bekmezci, ağırlaştırılmış müebbet istemiyle hakim karşısında (2)

MAHKEME HEYETİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA EV HAPSİ TALEBİNİ REDDETTİ?İzmir'de yakalanan FETÖ/PDY'nin üst düzey isimlerinden Yusuf Bekmezci'nin (81), 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan 'ağırlaştırılmış müebbet' hapis istemiyle yargılandığı davanın öğleden sonraki duruşmasında,...

09.03.2020 18:31 | Son Güncelleme: 09.03.2020 18:31
FETÖ'nün kilit ismi Bekmezci, ağırlaştırılmış müebbet istemiyle hakim karşısında (2)

MAHKEME HEYETİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA EV HAPSİ TALEBİNİ REDDETTİ

?İzmir'de yakalanan FETÖ/PDY'nin üst düzey isimlerinden Yusuf Bekmezci'nin (81), 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan 'ağırlaştırılmış müebbet' hapis istemiyle yargılandığı davanın öğleden sonraki duruşmasında, sanık avukatı Bekmezci'nin kendisine yöneltilen soruları anlamadığını, şahsi bakımını dahi yapamadığını belirterek adli kontrol şartıyla ev hapsini talep etti. Mahkeme heyeti ise, adli kontrol şartıyla ev hapsi talebini reddederek, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

İzmir'de yakalanan FETÖ/PDY'nin üst düzey isimlerinden Yusuf Bekmezci'nin (81), 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan 'ağırlaştırılmış müebbet' hapis istemiyle yargılandığı davanın öğleden sonraki duruşmasına, İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmada, Tanık E.S., "FETÖ üyelerinin kendisine muhabbet ve saygı duyduğunu biliyorum. Kendisinden övgü ile bahsedilirdi" dedi.2013 yılında Pensilvanya'ya gittiğini söyleyen tanık O.E., "Sanığı orada bulunan Fetullah Gülen'in çiftliğinde gördüm. 3 katlı, ibadet edilen, namaz kılınan, tesbih çekilen bir yerdi. Orada sanığın bir arkadaşı ile tanıştık. Oraya gidenlere, 'kimseyle konuşulmasın' diye tembih ediliyor" diye konuştu.Tanık H.T., "Kazakistan'a iş nedeniyle gitmiştim. Kendisini orada, ticarethanesinde gördüm. Oradaki okulların ihtiyaçları olduğu zaman kendisinden destek aldıklarını duydum. Kendisinin bir hayırsever olduğunu biliyorum" şeklinde konuştu.'DİNİ SEVEN KİŞİLER ASKERİ YAPI İÇİNDE OLMALI DEDİ'İzmir'in Çiğli ilçesinde bir yurt sohbetine katıldığını söyleyen tanık H.T.C., "Hatırladığım kadarıyla 2013-2014 yıllarından biriydi. Yusuf Bekmezci orada konuşmacıydı. Dini bir sohbet gerçekleştirmişti. Dini seven kişilerin askeri yapı içinde olması gerektiğini söylemişti. Bunların gizli tutulması ve herkesin bilmemesi gerektiğini de söylediğini hatırlıyorum" dedi.Duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanan tanık Ö. U. ise, "Bir dönem Körfez Dershaneleri'nde matematik öğretmenliği yaptım. Yusuf Bekmezci de birkaç defa sohbete geldi. 'Bu kişi kimdir?' diye sorduğumda bana Fetullah Gülen'in yakını olduğunu söylediler. Sonradan öğrendim ki, öğretmen arkadaşlarımla birlikte kaldığımız ev kendisine aitmiş" şeklinde konuştu.İddia makamı, eksik hususların tamamlanması ve sanığın tutukluluk devamı yönünde mütalaa verdi.AVUKATI: YAKIN GEÇMİŞTEKİ SORULARI ANLAMIYORSöz hakkı tanınan sanığın avukatı ise, "Bekmezci'nin Alzheimer hastalığına sahip olduğu şüphesiyle İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçe verdik. Kendisi 60'lı ve 70'li yıllara yönelik sorulan sorulara çok net cevaplar verebiliyor ancak yakın geçmişle ilgili sorulan soruları dahi anlamıyor. Bununla ilgili rapor talep ediyoruz. Şahsi bakımını da yapamıyor. Adli kontrol şartıyla ev hapsini talep ediyoruz" dedi.Mahkeme heyeti, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne yazı yazılarak sanığın yurt dışında açılan örgüte ait okulları anlattığı sosyal medya programlarında sanığa ait kesimlerinin dijital ortamda kayıtları yapılarak bir örneğinin mahkemeye gönderilmesine ve dökümlerinin yapılmasına, sanık avukatına süre verilmesine ve tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Hande NAYMAN/ İZMİR,


Kaynak: DHA

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