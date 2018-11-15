Fetö'nün Kilit İsimleri 2 Kilo Külçe Altınla Yakalandı

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen operasyonda örgütün kilit isimleri "Gaybubet" diye adlandırdıkları hücre evinde 2 kilo civarında külçe altın, yüklü miktarda döviz, çok sayıda cep telefonu ve Fettullah Gülen'e ait örgütsel dokümanlarla yakalandı. Edinilen bilgilere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen bir soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY mensuplarına yönelik operasyonlarını sürdüren İstihbarat Şube ile Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri, örgütün kripto olarak ifade edilen elemanlarını takibe aldı. İstanbul'da FETÖ üyesi 7 şüphelinin yakalanması için 11 farklı adrese düzenlenen baskında dikkat çekici detaylar ortaya çıktı. Aylardır adım adım izlenen FETÖ mensupları, kendi aralarında 'gaybubet' diye adlandırdıkları hücre evlerinde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

GAYBUBET EVLERİ SORUMLUSU 2 KİLO ALTINLA YAKALANDI Operasyonda, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün 'gaybubet evleri' sorumlusu "Kürşat" kod R.Ş.'nin, Bayrampaşa ilçesinde bulunan bir rezidansta yakalandığı öğrenildi. Bağlı bulunduğu örgütün firari üyelerine mali kaynak sağlayan, barınma ve ihtiyaçlarını karşılayan R.Ş.'nin yaklaşık 2 kilo civarı külçe altın, yüklü miktarda döviz, çok sayıda cep telefonu ve örgütün Pensilvanya'daki elebaşı Fettullah Gülen'e ait örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Örgüt sorumlusunun rezidanstaki lüks evinde ele geçirilen altın ve paraların banyo küvetinin altında zulalı halde bulunduğu kaydedildi. FETÖ/PDY'nin İstanbul'un Fatih ilçesinin 'il' olarak kodlandığı ve sözde Fatih sorumlusunun da Ş.A. olduğu öğrenildi. Buna göre sözde 'Fatih ili' olarak kodlanan ilçede FETÖ'ye yakın esnafların ise Ş.A. tarafından organize edilip 'himmet' adı altında para toplandığı ortaya çıktı. Bayrampaşa ilçesinde lüks bir rezidansta yaşayan Ş.A.'nın adresinde yapılan aramada lüks yaşamı dikkat çekti.

HİMMET SORUMLUSU KAÇARKEN YAKALANDI FETÖ/PDY'nin sözde 'Fatih ili' örgütlenmesi içinde bölge hadimi olarak faaliyet gösteren ve örgütün en önemli finans kaynaklarından olan himmet olarak bilinen maddi kaynağı toplamaktan sorumlu Y.G. kaçmak için hazırlık yaparken yakalandı. Y.G.'nin üzerinden örgüte ait olduğu düşünülen yüklü miktarda TL ve döviz bulundu.

SÖZDE 'EYALET İMAMI' HÜCRE EVİNDE YAKAYI ELE VERDİ Örgütün İstanbul'daki yapılanmasında ileri düzey sorumlulardan olduğu tespit edilen "Erkan" kod isimli İ.S. de kendine tahsis edilen "gaybubet" evinde gözaltına alındı. Aynı operasyon kapsamında sözde 'Bakırköy il' yapılanmasında üniversite ve muhacir mesulü "Gökhan" kod adlı FETÖ mensubu G.T. ile izdivaç sorumlusu eşi N.T. ve N.T.'nin firari olarak aranan kardeşi B.E.'nin yakalandığı belirtildi.

(Sadık Kahraman/İHA)