FETÖ'nün Kazakistan yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla 2 kişi İstanbul Havalimanında yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) Kazakistan yapılanmasında faaliyet gösterdikleri öne sürülen 2 şüpheli, uçakla geldikleri İstanbul'da havalimanında gözaltına alındı.

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) Kazakistan yapılanmasında faaliyet gösterdikleri öne sürülen 2 şüpheli, uçakla geldikleri İstanbul'da havalimanında gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstanbul Havalimanı şubeleri ekipleri, FETÖ'nün Kazakistan yapılanmasında faaliyet gösteren ve o ülkede şirketleri bulunan A.B. ile E.B.'nin, Kırgızistan üzerinden hava yoluyla Türkiye'ye giriş yapacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan 2 şüpheliyi, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Demir