FETÖ'nün 'Kayseri imamı'na 40 yıla kadar hapis istemi
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FETÖ'nün 'Kayseri imamı'na 40 yıla kadar hapis istemi

FETÖ'nün 'Kayseri imamı'na 40 yıla kadar hapis istemi
Demirören Haber Ajansı / Haluk Karaaslan - Haberler | Güncel

ANKARA'da 'terör örgütü yöneticiliği', 'resmi belgede sahtecilik' ve 'terörizmin finansmanı' suçlarından tutuklu yargılanan FETÖ/PDY'nin sözde 'Kayseri bölge imamı' Serdal Karakurt için savcı, 40 yıla kadar hapis cezası talep etti.

ANKARA'da 'terör örgütü yöneticiliği', 'resmi belgede sahtecilik' ve 'terörizmin finansmanı' suçlarından tutuklu yargılanan FETÖ/PDY'nin sözde 'Kayseri bölge imamı' Serdal Karakurt için savcı, 40 yıla kadar hapis cezası talep etti.

FETÖ/PDY'nin sözde 'Kayseri bölge imamı' olduğu iddia edilen Serdal Karakurt, firari durumdayken, 10 Ekim 2020'de Ankara polisinin düzenlediği operasyonla saklandığı evde yakalandı. Evde yapılan aramada, yüklü miktarda para ele geçirildi. Sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanan Karakurt hakkında 'silahlı terör örgütü kurma ve yönetme', 'resmi belgede sahtecilik' ve 'terörizmin finansmanı' suçlarından dava açıldı. 

Sanık Karakurt, Ankara 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, avukatı da hazır bulundu. Duruşmada tanıklar da SEGBİS üzerinden dinlendi.Sanık Karakurt, delilleri karartma gibi bir durumu olmadığını öne sürerek, tahliyesini istedi. Mütalaasını açıklayan savcı da Serdal Karakurt için 'terör örgütü yöneticiliği', 'resmi belgede sahtecilik' ve 'terörizmin finansmanı' suçlarından 40 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Sanık Serdal Karakurt'a mütalaaya karşı savunma yapması için süre verilerek, duruşma ertelendi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Haluk Karaaslan

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