FETÖ'nün Kayseri finansman sorumlusu Karakurt'un duruşmasına devam edildi
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FETÖ'nün Kayseri finansman sorumlusu Karakurt'un duruşmasına devam edildi

FETÖ'nün Kayseri finansman sorumlusu Karakurt'un duruşmasına devam edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Kayseri finansman sorumlusu iddiasıyla yargılanan Serdal Karakurt'un duruşmasına devam edildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Kayseri finansman sorumlusu iddiasıyla yargılanan Serdal Karakurt'un duruşmasına devam edildi.

Daha önce hakkında hazırlanan iddianamede 'silahlı terör örgütü kurma ve yönetme', 'resmi belgede sahtecilik' ve 'terörizmin finansmanı' suçlarından 37,5 yıla kadar hapis cezası istenen Serdar Karakurt'un duruşmasına bugün Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Karakurt duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hakkında hazırlanan iddianamede, Karakurt'un örgütün Kayseri yapılanmasında, önce 'Kocasinan eyalet imamı' olarak görev aldığı daha sonra Kayseri ili genelinde örgütün finansmanı ve toplantı organizasyonlarından sorumlu olduğu, 15 Temmuz 2016 darbe girişimine kadar da sözde 'Kayseri il imam' olarak görev yaptığı belirlenmişti. 4 yıllık bir arama sonrası 10 Ekim 2020'de düzenlenen operasyonla Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde saklandığı evde sahte kimlik ve örgütsel faaliyetler için topladığı yüklü miktarda parayla yakalanmıştı.

"Ben onu 'Akif', o da beni 'Basri' olarak bilirdi"

Bugünkü duruşmada tanık olarak dinlenen Turgut Ö., Karakurt'u 'Akif' olarak bildiğini söyleyerek, "Ben Serdal'ı 'Akif' olarak, o da beni 'Basri' olarak bilirdi. Örgüt tarafından gelen yazıları toplantıda Serdal okurdu. Serdal genelde burs ve kurban işleriyle uğraşırdı. Serdal'ın Askeriyeyle bir işi olmazdı, askeri işlerle 'Serhat' kod adlı birisi ilgilenirdi. Bu bahsettiğim askerler de Kuleli Askeri Lisesi'nden mezun olup Ankara'da görev yapan askerlerdi" dedi.

Tanık beyanını kabul etmeyen Karakurt, "Yaklaşık 9 aydır tutukluyum. Yurtdışına kaçma şüphem yok. En ağır adli kontrol şartıyla bile tahliyemi talep ediyorum. Hakkımda tanık olarak beyan verenlerin hepsi kendilerini kurtarmak için beni suçluyor" ifadelerine yer verdi.

Duruşmada dinlenmeyen tanıkların da dinlenmesine ve Serdal Karakurt'un tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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