FETÖ'nün Kayseri finans sorumlusu Karakurt'a 40 yıla kadar hapis istemi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

FETÖ'nün Kayseri finans sorumlusu Karakurt'a 40 yıla kadar hapis istemi

FETÖ'nün Kayseri finans sorumlusu Karakurt'a 40 yıla kadar hapis istemi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Kayseri finans sorumlusu Serdal Karakurt hakkında 40 yıla kadar hapis cezası istendi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Kayseri finans sorumlusu Serdal Karakurt hakkında 40 yıla kadar hapis cezası istendi.

Hakkında hazırlanan iddianamede 'silahlı terör örgütü kurma ve yönetme', 'resmi belgede sahtecilik' ve 'terörizmin finansmanı' suçlarından 40 yıla kadar hapis cezası istenen Serdar Karakurt'un duruşmasına bugün Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Karakurt duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hakkında hazırlanan iddianamede, Karakurt'un örgütün Kayseri yapılanmasında, önce 'Kocasinan eyalet imamı' olarak görev aldığı daha sonra Kayseri ili genelinde örgütün finansmanı ve toplantı organizasyonlarından sorumlu olduğu belirtilmişti. Örgüt içinde 'Akif' kod adıyla bilinen Karakurt, 15 Temmuz 2016 darbe girişimine kadar da sözde 'Kayseri il imamı' olarak görev yaptığı öğrenilmişti. 4 yıllık bir arama sonrası 10 Ekim 2020'de düzenlenen operasyonla Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde saklandığı evde sahte kimlik ve örgütsel faaliyetler için topladığı yüklü miktarda parayla yakalanmıştı. 'silahlı terör örgütü kurma ve yönetme', 'resmi belgede sahtecilik' ve 'terörizmin finansmanı' suçlarından hakkında 40 yıla kadar hapis cezası istenen Karakurt'un karar duruşması 30 Eylül tarihine görülecek. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Eski eşini 30 bıçak darbesiyle öldüren cani, cinayetin ardından çiğ köfte yiyip nargile içmiş
Eski eşini 30 bıçak darbesiyle öldüren cani, cinayetin ardından çiğ köfte yiyip nargile içmiş
Tatil yolculuğu faciayla bitti! Anne ve 2 kızı trafik kazasında hayatını kaybetti
Tatil yolculuğu faciayla bitti! Anne ve 2 kızı trafik kazasında hayatını kaybetti
3 yaşındaki çocuk 14. katın balkonundan düşerek hayatını kaybetti
3 yaşındaki çocuk 14. katın balkonundan düşerek hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mevlüt Çavuşoğlu Jens Stoltenberg Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Yener Yıldız Tilbe Davut Güloğlu Serenay Sarıkaya
Spor Muslera Burak Elmas Rıza Çalımbay Enner Valencia Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
FETÖ'nün Kayseri finans sorumlusu Karakurt'a 40 yıla kadar hapis istemi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.8.2021 15:49:40. #1.14#

title