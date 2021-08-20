FETÖ'nün Kayseri finans sorumlusu Karakurt'a 40 yıla kadar hapis istemi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Kayseri finans sorumlusu Serdal Karakurt hakkında 40 yıla kadar hapis cezası istendi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Kayseri finans sorumlusu Serdal Karakurt hakkında 40 yıla kadar hapis cezası istendi.

Hakkında hazırlanan iddianamede 'silahlı terör örgütü kurma ve yönetme', 'resmi belgede sahtecilik' ve 'terörizmin finansmanı' suçlarından 40 yıla kadar hapis cezası istenen Serdar Karakurt'un duruşmasına bugün Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Karakurt duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hakkında hazırlanan iddianamede, Karakurt'un örgütün Kayseri yapılanmasında, önce 'Kocasinan eyalet imamı' olarak görev aldığı daha sonra Kayseri ili genelinde örgütün finansmanı ve toplantı organizasyonlarından sorumlu olduğu belirtilmişti. Örgüt içinde 'Akif' kod adıyla bilinen Karakurt, 15 Temmuz 2016 darbe girişimine kadar da sözde 'Kayseri il imamı' olarak görev yaptığı öğrenilmişti. 4 yıllık bir arama sonrası 10 Ekim 2020'de düzenlenen operasyonla Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde saklandığı evde sahte kimlik ve örgütsel faaliyetler için topladığı yüklü miktarda parayla yakalanmıştı. 'silahlı terör örgütü kurma ve yönetme', 'resmi belgede sahtecilik' ve 'terörizmin finansmanı' suçlarından hakkında 40 yıla kadar hapis cezası istenen Karakurt'un karar duruşması 30 Eylül tarihine görülecek. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı