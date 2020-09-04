FETÖ'nün Kara Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturmada 27 gözaltı kararı Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına ilişkin soruşturmada 7'si muvazzaf 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına ilişkin soruşturmada 7'si muvazzaf 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, FETÖ'nün mahrem imamları ile ankesörlü, kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edilen 7'si aktif görevde olmak üzere 27 astsubay hakkında gözaltı kararı alındığı bildirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerince şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonların sürdüğü kaydedildi.

Kaynak: AA