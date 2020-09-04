FETÖ'nün Kara Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturmada 27 gözaltı kararı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

FETÖ'nün Kara Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturmada 27 gözaltı kararı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına ilişkin soruşturmada 7'si muvazzaf 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

FETÖ'nün Kara Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturmada 27 gözaltı kararı
04.09.2020 09:55 | Son Güncelleme: 04.09.2020 09:58

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına ilişkin soruşturmada 7'si muvazzaf 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, FETÖ'nün mahrem imamları ile ankesörlü, kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edilen 7'si aktif görevde olmak üzere 27 astsubay hakkında gözaltı kararı alındığı bildirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerince şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonların sürdüğü kaydedildi.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Süleyman Soylu Fahrettin Koca Fahrettin Altun Bekir Pakdemirli
Magazin Emrah Erol Evgin Yıldız Tilbe Acun Ilıcalı
Spor Jose Sosa Eddie Newton Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kız Eylül Yunanistan Türk Lirası
Şu an buradasınız: FETÖ'nün Kara Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturmada 27 gözaltı kararı - Ankara
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.9.2020 10:02:50. #1.15#
title