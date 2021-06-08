12 ilde FETÖ'nün 'mahrem yapılanması'na operasyon: 26 gözaltı
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12 ilde FETÖ'nün 'mahrem yapılanması'na operasyon: 26 gözaltı

12 ilde FETÖ'nün 'mahrem yapılanması'na operasyon: 26 gözaltı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANKARA merkezli 12 ilde, FETÖ/PDY'nin Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki 'mahrem hizmetler yapılanması'na yönelik soruşturmada, haklarında gözaltı kararı verilen 40 şüpheliden 26'sı, gözaltına alındı.

ANKARA merkezli 12 ilde, FETÖ/PDY'nin Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki 'mahrem hizmetler yapılanması'na yönelik soruşturmada, haklarında gözaltı kararı verilen 40 şüpheliden 26'sı, gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturmalar kapsamında daha önce ilişiği kesilmiş 40 askeri öğrencinin, FETÖ/PDY'nin Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanmasıyla iltisakı ve irtibatı olduğu belirlendi. Ankara'da büfe, bakkal, market gibi umuma açık iş yerlerinde bulunan kontörlü sabit hatlar üzerinden 'sivil imam'lar ile iletişim sağladıkları ve haberleştikleri tespit edilen, haklarında örgüt mensubu olduklarına dair ifadeler bulunan 40 şüpheli için Ankara merkezli 12 ilde gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce başlatılan çalışma kapsamında şüphelilerden 26'sı, gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

ANKARA, -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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