FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı Konya izdivaç sorumlusu Samsun'da yakalandı
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FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı Konya izdivaç sorumlusu Samsun'da yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Kara Kuvvetleri Komutanlığı Konya izdivaç sorumlusu kadın, Samsun'da gözaltına alındı.

13.02.2020 14:14 | Son Güncelleme: 13.02.2020 14:14
FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı Konya izdivaç sorumlusu Samsun'da yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) izdivaç sorumlusu kadın, 'da gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Samsun'un Atakum ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, örgütün Kara Kuvvetleri Komutanlığı Konya izdivaç sorumlusu Hülya Ö, yakalandı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA
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