Fetö'nün Kapatılan Zirve Üniversitesi Davasında Karar

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile iltisakı nedeniyle Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Zirve Üniversitesine yönelik davada, akademisyen ve üniversite personelinin de aralarında yer aldığı 19 sanık, 6 ay 7 gün ile 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Gaziantep 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Özmen Özgüven, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Tutuksuz sanıklar ile avukatları ise duruşmada hazır bulundu.

Sanıklar, önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan eski dekan yardımcısı Vahap Aktaş'a 7 yıl 6 ay, eski öğrenci işleri müdürü Sezai Şimşek'e 6 yıl 10 ay 15 gün, eski rektör yardımcısı Fatih Töremen, eski yabancı diller bölüm başkanı Şaban Çepik, eski iktisadi ve idari bilimler fakültesi dekanı Çetin Doğan, eski sürekli eğitim merkezi müdürü Mehmet Tamer, akademisyenler Abdulkadir Nağaç, Aydın İpek, Ömer Akgöbek, Serdar Pehlivanoğlu, üniversite personeli Mesut Kuşdemir, Ramazan Özer, Mustafa Şanver ve Suat Kılıç, eski sosyal bilimler enstitüsü sekreteri Osman Şenyurt, Özmen Özgüven ve Yunus Göç'e 6 yıl 3'er ay hapis cezası verdi.

Heyet, sanık Abdullah Demir'i "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı. Hatice Güner'e ise aynı suçtan 6 ay 7 gün hapis cezası verilmesini kararlaştıran mahkeme heyeti, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Özgüven'in tutukluluk halinin devamına hükmeden heyet, sanıklar Ayşe Aktaş, Ahmet Cezmi Savaş, Gökhan Apaydın, Hasan Akın, Hidayet Tok, Marjus Hoxha, Mehmet Aslan, Ramazan Cihan ve Yusuf Kadri Şirinkan'ın beraatini kararlaştırdı.

Kaynak: AA