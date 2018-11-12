Fetö'nün Kapatılan Yurdu Yatılı Kur'an Kursu Oldu

Aydın'da Fetullahçı Terör Örgütü'yle (FETÖ) ilişkisi olduğu tespitiyle kapatılan yurt, Gülistan Yatılı Kız Kur'an Kursu olarak hizmet vermeye başladı.

Aydın İl Müftülüğüne bağlı Gülistan Yatılı Kız Kur'an Kursu'na tahsis edilen binanın açılışı, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger'in katılımıyla yapıldı.

Köşger, açılışta yaptığı konuşmada, FETÖ'yle ilişkisi olduğu tespitiyle kapatılan yurdun şimdi gerçek yerini bulduğunu söyledi.

Yurdun, Türk milletinin halis niyetlerle yardım ettiği ancak millete silah doğrultmuş hain bir çetenin elinden tekrar millete verilen bir binada açıldığını dile getiren Köşger, şunları kaydetti:

"Bu binanın yapılmasına yardım eden Aydınlı vatandaşlar çok halis niyetlerle yardım etmişlerdi ancak bilemiyorlardı ki onlar bir başka iradeye kendi iradesini teslim etmiş, robotlaşmış, bu millete silah doğrultacak hale gelmiş bir çeteydi. O sonradan fark ettiler. Bu millet duruma el koydu. Tüm ülkede olduğu gibi Aydın'da da bu binayı şimdi asli fonksiyonuna döndürdü. Millete iade etti. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Aydın İl Müftüsü Ercan Aksu da daha önce Zeybek Mahallesi'nde hizmet veren Kur'an kursunun yerinin yetersiz olmasından dolayı buraya alındığını belirterek, 100 yatak kapasitesi olan yurtta 80 öğrencinin eğitim alacağını söyledi.

Açılışa, Efeler İlçe Müftüsü Salih Akcan, AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, Gülistan Kız Kur'an Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Mücahit Çalışkan ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı.