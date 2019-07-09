FETÖ'nün "kadın zabıt katipleri sorumlusu" yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla 3 yıldır aranan şüpheli, Eskişehir'de yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğince FETÖ'ye yönelik soruşturmalar kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan Ayşe K'nin Eskişehir'de olduğunu belirledi.

İstanbul Anadolu Bölge İdare Mahkemesinde zabıt katipliği yaparken meslekten ihraç edilen Ayşe K, 71 Evler Mahallesi'nde saklandığı evde gözaltına alındı.

Terör örgütünün sözde "kadın zabıt katiplerinden sorumlu ablalarından" olduğu ve gizli haberleşme programı "ByLock" kullandığı iddia edilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmanın sürdüğü İstanbul'a gönderilecek.

Kaynak: AA