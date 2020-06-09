FETÖ'nün kadın yapılanmasına operasyon: 15 gözaltı
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FETÖ'nün kadın yapılanmasına operasyon: 15 gözaltı

BURSA merkezli 5 ilde FETÖ/PDY'nin kadın yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda, aralarında il ve bölge öğrenci sorumlularının da olduğu 15 kadın gözaltına alındı.

FETÖ'nün kadın yapılanmasına operasyon: 15 gözaltı
09.06.2020 15:47 | Son Güncelleme: 09.06.2020 16:25

BURSA merkezli 5 ilde FETÖ/PDY'nin kadın yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda, aralarında il ve bölge öğrenci sorumlularının da olduğu 15 kadın gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütünün kadın üyelerine yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, Bursa merkezli 5 ilde FETÖ/PDY üyesi olduğu tespit edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'ın yönettiği operasyonda, örgütün il ve bölge öğrenci sorumluları ile 'bylock' kullandığı belirlenen 15 kadın şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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