Fetö'nün Kadın Yapılanmasına 10 Gözaltı

MANİSA'nın Kula İlçesi'nde, FETÖ/PDY'nin ilçedeki kadın yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.



Kula Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından örgütün kadın yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda örgüt hiyerarşisinde 'abla' tabir edilen yapılanmada bulundukları ve kapatılan FETÖ derneklerine yönetici ve üye oldukları belirlenen 10 kadın gözaltına alındı. Kula Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - Manisa