FETÖ'nün 'kadın yapılanması'na operasyonda 1 tutuklama

05.03.2020 10:25 | Son Güncelleme: 05.03.2020 10:25

YOZGAT merkezli 9 ilde FETÖ/PDY'nin 'kadın yapılanması'na yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 kişiden 1'i, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin 'kadın yapılanması'nda yer aldığı ve şifreli haberleşme uygulaması 'ByLock' kullanıcısı olduğu iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Yozgat merkezli Adana, Ankara, Aksaray, Çorum, İstanbul, Konya, Sivas ve Şanlıurfa'daki operasyonda S.M. adlı erkek şüpheli ile 10 kadın gözaltına alındı. Yozgat'a getirilen 11 kişi, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden S.M., tutuklanırken, 10 kadın da adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. S.M.'nin 'ByLock' kullanıcısı olduğu tespit edildi.

Kaynak: DHA