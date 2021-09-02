FETÖ'nün kadın yapılanma davası Uşak'ta devam ediyor
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FETÖ'nün kadın yapılanma davası Uşak'ta devam ediyor

FETÖ'nün kadın yapılanma davası Uşak'ta devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Uşak'ta 4 Eylül'de FETÖ/PYD'nin kadın yapılanmasına yönelik operasyonda yakalanan ve haklarında dava açılan 26 kadının yargılanma süreci bugün görülen dava, sanıklar ve avukatların dinlenmesiyle devam etti.

Uşak'ta 4 Eylül'de FETÖ/PYD'nin kadın yapılanmasına yönelik operasyonda yakalanan ve haklarında dava açılan 26 kadının yargılanma süreci bugün görülen dava, sanıklar ve avukatların dinlenmesiyle devam etti.

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kadın yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada, çoğunluğu üniversite öğrencisi olan 26 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı. 4 Eylül'de Uşak merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonlarda 26 şüpheli de yakalanmıştı. Uşak'a getirilen şüphelilerden 21'i adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken. 5'i tutuklanarak cezaevine sevk edilmişti. Sanıklardan sanıkların ve avukatların dinlenme süreci bugün Uşak Adalet Sarayı 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava ile devam etti. Dava korona virüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilirken davada söz hakkı verilen il dışındaki tanıklar Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla savunma yaptı. Duruşmaya SEGİBS aracılığıyla katılan M.E., Uşağa eğitim için geldiğini, kimseden para almadığını ve hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirterek beraatını talep etti. Örgüt üyelerinden burs aldığı iddia edilen İ.B.Ö. hakkındaki suçlamaları "Terör üyesi ya da mensubu değilim. Hiçbir faaliyetlerinde bulunmadım. Burs aldığım kişilerin örgüt üyesi olduğunu bilmiyordum. Beraatımı talep ediyorum" ifadeleriyle reddetti. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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