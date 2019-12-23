FETÖ'nün kadın hakim ve savcı evleri sorumlusuna 10 yıl hapis

23.12.2019 14:30 | Son Güncelleme: 23.12.2019 14:30

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Ankara'daki kadın hakim ve savcı evlerinden sorumlu sözde "genel müdürü" olduğu belirtilen Nihal Saracoğlu'na "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 10 yıl hapis cezası verildi.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davaya sanık Saracoğlu ve avukatı katıldı.

Savunmasında, 2002'de tarih bölümünden mezun olduktan sonra 2 yıl iş aradığını belirten Saracoğlu, 2004 yılında Bursa'da örgüte ait bir dershaneden aranması üzerine öğretmen olarak göreve başladığını söyledi.

Saracoğlu, dershanedeki işinden 2014 yılında ayrıldığını ifade ederek, "Hain darbe girişimi neticesinde bu yapının gerçek yüzünü görenlerdenim. Dini duygularımın sömürüldüğüne kanaat getirdim, büyük bir utanç, büyük bir üzüntü duydum." dedi.

Suçlamaları kabul etmeyen Nihal Saracoğlu, "Tanıkların beyanlarıyla oluşturulan bir iddia hakim-savcı evlerinden sorumlu olmam. Bu konuda hakkımda tanıklık yapanların ifadelerini okudum. Tanıklar, kendilerini kurtarmak için polis baskısı ve yönlendirmesiyle ifade vermişler. Doğruyu söylemiyorlar." iddialarında bulundu.

"Genel müdür konumundaydı"

Mahkemenin tanık olarak dinlediği Neslihan Ş, sanık Saracoğlu ile 2013-2014 yılları arasında hakim-savcı evlerinde birlikte çalıştıklarını söyledi. Hukuk öğrencilerinin söz konusu evlere yerleştirilmesi aşamasında görev aldığını belirten Neslihan Ş, "Nihal Saracoğlu, evlere öğrenci yerleştiren abla olarak görev yapıyordu. Belirli periyotlarla bir araya geliyorduk, sürekli görüşmüyorduk. Biz sadece öğrencilerin illerden getirilmesi işini yapıyorduk. Sanığa 'Naile abla' diye hitap ediyorduk." dedi.

Tanık Havva A. da sanıkla 2014'ün temmuz veya ağustos ayında Ankara'da tanıştığını belirterek, "Naile olarak tanığım sanıkla ByLock üzerinden yazışıyorduk. Yüz yüze görüşme fırsatımız çok olmuyordu. Kendisi genel müdür konumundaydı. Sınav evinde kalan öğrencilerin çalışma tablosu, öğrenci yerleştirilmesi, kimin gelip kimin gideceği gibi konularda o yapılacakları söylerdi, biz de uygulardık. Örgütün basamak tablosunda en altta öğrenciler, onun üstünde ser abla, onun üstünde müdür, onun üstünde de genel müdür vardır. Naile genel müdür basamağında bulunuyordu." bilgisini verdi.

Kübra P. de tanık olarak verdiği ifadede, 2015'te İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduğunu, mezuniyetten sonra örgütün hakim-savcı çalışma evlerinde kalmaya başladığını anlattı. Kübra P, "Bizimle 'Zehra' kod isimli biri ilgileniyordu. Zehra, bir gün 'Ankara'dan büyük ablalar geliyor.' dedi. Kendisini Nihal olarak tanıtan kişi kaldığımız eve ziyaret amaçlı geldi, 1 saat oturup gitti ve bize ihtiyaçları olduğunu söyledi." ifadelerini kullandı.

Tanık Nihal S. de Kocaeli'nde üniversite eğitimini gördüğü sırada FETÖ'nün evinde kaldığını aktararak, "2013 yılında mezun oldum. Üniversite sonrasında hakim-savcı çalışma evlerinde kaldım. Kaldığım süreçte sanığı 'Naile' kod ismiyle tanıyordum. Sanık, o dönemde dini sohbet yapmak için kaldığım eve geliyordu. 1,5 yıl kadar Ankara'da kaldım. Sanık, çalışma evlerinden sorumlu şahıslardan biriydi." beyanında bulundu.

Beyanların ardından hükmü açıklayan mahkeme, oy çokluğuyla Nihal Saracoğlu'nu "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Sanığın silahlı terör örgütü "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan cezalandırılmasını talep eden mahkeme başkanı, karara şerh koydu.

Soruşturma İstanbul'da başlatıldı

Nihal Saracoğlu hakkındaki soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatıldı. Saracoğlu'nun FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığını ve örgütün kurumlarında çalıştığını tespit eden başsavcılık, sanığın örgütün Ankara'daki hakim-savcı evlerinde "genel müdür" konumunda olduğu ve "Naile" kod adını kullandığı bilgisine ulaştı.

Saracoğlu hakkında "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçlamasıyla İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesine dava açıldı. Saracoğlu'nun dosyası, yetkisizlikle Ankara'ya gönderildi.

Kaynak: AA