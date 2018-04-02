Fetö'nün Kadın Bölge Sorumlusunun Eşi Adliyeye Sevk Edildi

SAMSUN (İHA) – FETÖ soruşturması kapsamında, örgütün " Samsun bölge kadın sorumlusu" olduğu belirtilen Yurdagül K.'nın eşi Süleyman K. adliyeye sevk edildi.

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan, örgütün "Samsun bölge kadın sorumlusu" olduğu belirtilen Yurdagül K'nin eşi Süleyman K., Samsun Adliyesine çıkarıldı.

Amasya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ'nün "gaybubet evi" olarak adlandırdığı hücre evinde eşi Süleyman K. ile gözaltına alınmasının ardından Samsun'a getirilen Yurdagül K. geçen günlerde tutuklanarak cezaevine gönderilirken, eşi Süleyman K. ise bugün emniyetteki işlemlerinin ardından Samsun Adliyesine sevk edildi.

Öte yandan, Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde makine mühendisliği öğrencisi olduğu öğrenilen ve ByLock kullandığı tespit edilen Soner G. de bugün adliyeye sevk edildi. - SAMSUN