FETÖ'nün jandarmadaki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

FETÖ'nün jandarmadaki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma

06.11.2020 11:07 | Son Güncelleme: 06.11.2020 11:10
FETÖ'nün jandarmadaki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Jandarma Genel Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında Konya'da gözaltına alınan ve "mahrem imam" olduğu ileri sürülen zanlının, Konya Teknik Üniversitesinde öğretim görevlisi olduğu belirlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Jandarma Genel Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında Konya'da gözaltına alınan ve "mahrem imam" olduğu ileri sürülen zanlının, Konya Teknik Üniversitesinde öğretim görevlisi olduğu belirlendi.

Ankara'da FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında "mahrem imam" olduğu ileri sürülen 89 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılmasının ardından, Konya'da öğretim görevlisi olduğu öğrenilen R.Ö. (33) gözaltına alındı.

Terör örgütü üyelerince jandarma içerisine yerleştirilmiş personele mahrem imamlık yaptığı iddia edilen R.Ö'nün evindeki aramada, dijital materyallere el konuldu.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara'ya gönderilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Savaş Güler

İlgili Haberler

FETÖ'nün ceza infaz kurumlarındaki yapılanmasına yönelik operasyonda yakalanan 23 zanlı adliyede
FETÖ'nün ceza infaz kurumlarındaki yapılanmasına yönelik operasyonda yakalanan 23 zanlı adliyede
Son dakika haber! FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 89 kişi için gözaltı kararı
Son dakika haber! FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 89 kişi için gözaltı kararı
Son dakika... FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 89 kişi için gözaltı kararı (2)
Son dakika... FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 89 kişi için gözaltı kararı (2)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Fuat Oktay Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Türkan Şoray Bergüzar Korel Oktay Kaynarca
Spor Can Bartu Sinan Gümüş Mehmet Topal Mbaye Diagne Rıza Çalımbay
Daha Fazla Kasım Deprem Twitter Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: FETÖ'nün jandarmadaki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma - Ankara
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.11.2020 11:10:49. #1.15#
title