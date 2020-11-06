FETÖ'nün jandarmadaki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Jandarma Genel Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında Konya'da gözaltına alınan ve "mahrem imam" olduğu ileri sürülen zanlının, Konya Teknik Üniversitesinde öğretim görevlisi olduğu belirlendi.