FETÖ'nün jandarmadaki 'mahrem' yapılanmasına operasyon: 41 gözaltı
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FETÖ'nün jandarmadaki 'mahrem' yapılanmasına operasyon: 41 gözaltı

29.01.2021 09:51 | Son Güncelleme: 29.01.2021 10:07
FETÖ'nün jandarmadaki 'mahrem' yapılanmasına operasyon: 41 gözaltı

FETÖ'nün jandarmadaki 'mahrem' yapılanmasına operasyon: 41 gözaltıANKARA'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Jandarma Genel Komutanlığındaki 'mahrem hizmetler' yapılanması içinde yer aldığı tespit edilen 66 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

FETÖ'nün jandarmadaki 'mahrem' yapılanmasına operasyon: 41 gözaltı

ANKARA'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Jandarma Genel Komutanlığındaki 'mahrem hizmetler' yapılanması içinde yer aldığı tespit edilen 66 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 34 ilde gerçekleştirilen operasyonda 41 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik çalışma yapıldı. Örgütün Jandarma Genel Komutanlığındaki 'mahrem hizmetler' yapılanması içinde yer aldıkları tespit edilen, geçici olarak görevden uzaklaştırılan ve ihraç edilen 1 yarbay, 1 binbaşı, 4 yüzbaşı, 17 üsteğmen, 2 teğmen, 17 astsubay, 22 askeri öğrenci ile 2 'mahrem imam' olmak üzere toplam 66 şüphelinin gözaltına alınmalarına karar verildi.Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Ankara merkezli 34 ilde operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda şüphelilerden 41'i yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

FETÖ'nün jandarmadaki 'mahrem' yapılanmasına operasyon: 41 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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