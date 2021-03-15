FETÖ'nün jandarmadaki mahrem yapılanması soruşturmasında 12 kişi itirafçı oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

FETÖ'nün jandarmadaki mahrem yapılanması soruşturmasında 12 kişi itirafçı oldu

15.03.2021 15:28 | Son Güncelleme: 15.03.2021 15:36
FETÖ'nün jandarmadaki mahrem yapılanması soruşturmasında 12 kişi itirafçı oldu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 27 şüpheliden 12'si itirafçı oldu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 27 şüpheliden 12'si itirafçı oldu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, örgütün Jandarma Genel Komutanlığındaki mahrem yapılanmasında "mahrem sorumlu" olduğu tespit edilen 44 şüpheli hakkında 2 Mart'ta gözaltı kararı vermişti. Ankara merkezli 26 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 27'si gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Ankara Adliyesine sevk edildi. Burada soruşturma savcısına ifade veren şüphelilerden 12'sinin etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyerek örgüte dair bildiklerini anlattığı öğrenildi.

Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 26'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, bir şüphelinin tutuklanmasına karar verildi. Öte yandan firari durumdaki 17 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalara devam ediliyor.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ziya Selçuk Pervin Buldan Mehmet Akif Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Demet Akbağ Aleyna Tilki Ayşegül Çınar Pelin Öztekin
Spor Erol Bulut Caner Erkin Metin Oktay Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: FETÖ'nün jandarmadaki mahrem yapılanması soruşturmasında 12 kişi itirafçı oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2021 15:36:45. #1.15#
title