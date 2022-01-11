FETÖ'nün jandarma yapılanması soruşturmasında 33 gözaltı kararı - Haberler
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FETÖ'nün jandarma yapılanması soruşturmasında 33 gözaltı kararı

FETÖ'nün jandarma yapılanması soruşturmasında 33 gözaltı kararı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANKARA merkezli 26 ilde yürütülen FETÖ/PDY'nin jandarma mahrem yapılanması soruşturmasında geçici olarak görevden uzaklaştırılmış 18 astsubay ile ilişiği kesilmiş 15 askeri öğrenci hakkında gözaltı kararı verildi.

ANKARA merkezli 26 ilde yürütülen FETÖ/PDY'nin jandarma mahrem yapılanması soruşturmasında geçici olarak görevden uzaklaştırılmış 18 astsubay ile ilişiği kesilmiş 15 askeri öğrenci hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve SİBER Daire Başkanlıkları'nca FETÖ/PDY üyelerinin deşifre edilmesi için çalışma başlatıldı. Çalışmalar sonunda örgütün Jandarma Genel Komutanlığı 'mahrem hizmetler' yapılanmasında yer alan şüpheliler tespit edildi. Operasyonda geçici olarak görevden uzaklaştırılmış 18 astsubay ile ilişiği kesilmiş 15 askeri öğrenci hakkında gözaltı kararı verildi. 33 şüphelinin yakalanması için Ankara merkezli 26 ilde çalışma başlatıldı.


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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