FETÖ'nün jandarma mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 18 zanlı gözaltına alındı Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Jandarma Genel Komutanlığı mahrem hizmet yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla hakkında gözaltı kararı verilen 20 şüpheliden 18'i yakalandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Jandarma Genel Komutanlığı mahrem hizmet yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla hakkında gözaltı kararı verilen 20 şüpheliden 18'i yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 20 şüphelinin, FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığı mahrem hizmet yapılanmasında faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Şüphelilerin tespitinde, daha önce yakalanan ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan askeri mahrem imamlar ve örgüt üyesi askerlerin beyanları ve teşhisleri ile örgütün mahrem yapısındaki kişilerin büfelerdeki sabit hatlar ya da ankesörlü telefonlarla yaptıkları aramaların analizlerinden yararlanıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlüklerine bağlı ekipler, 12 ilde eş zamanlı düzenledikleri operasyonda 18 zanlıyı gözaltına aldı.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği, haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 4'ünün muvazzaf, 15'inin ihraç ve birinin emekli olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA