FETÖ'nün jandarma mahrem yapılanması soruşturmasında 27 şüpheli itirafçı oldu - Haberler
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FETÖ'nün jandarma mahrem yapılanması soruşturmasında 27 şüpheli itirafçı oldu

AA / Cemil Murat Budak - Haberler | Güncel
FETÖ'nün jandarma mahrem yapılanması soruşturmasında 27 şüpheli itirafçı oldu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Jandarma Genel Komutanlığı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 51 kişiden 27'si itirafçı oldu.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Jandarma Genel Komutanlığı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 51 kişiden 27'si itirafçı oldu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 51 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet savcıları tarafından sorgulanan şüphelilerden 27'si, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediklerini belirterek itirafçı oldu ve örgütle bağlantısını bildikleri 1413 kişiyi teşhis etti.

Gözaltına alınan tüm şüphelilerden biri tutuklanırken geri kalanı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin teşhis ettiği aralarında kamu kurumlarında çalışan 220 kişi hakkında herhangi bir soruşturma olmadığı, teşhis edilen diğer 1193 kişinin ise daha önce terör soruşturması geçirdiği belirtildi.

Savcılığın, itirafçıların ifadesi doğrultusunda, örgütün Jandarma Genel Komutanlığı yapılanmasına yönelik soruşturmayı derinleştirdiği kaydedildi.

Soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki mahrem hizmetler yapılanmasına mensup sivil imamlarla sabit telefonlar üzerinden iletişim kurdukları tespit edilen 102 şüpheli hakkında soruşturma başlatmıştı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 14 Eylül'de düzenlenen operasyonda, şüphelilerden 51'i gözaltına alınmıştı.

AA / Cemil Murat Budak - Son Dakika Haberleri
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Haber: FETÖ'nün jandarma mahrem yapılanması soruşturmasında 27 şüpheli itirafçı oldu - Haberler
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