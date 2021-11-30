FETÖ'nün jandarma "mahrem hizmetler" yapılanması soruşturmasında 78 gözaltı kararı

Ankara merkezli 38 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Jandarma Genel Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturmada 78 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğünün (EGM), FETÖ mensuplarının deşifresine yönelik çalışmaları sonucu, örgütün Jandarma Genel Komutanlığı "mahrem hizmetler" yapılanmasında bulundukları tespit edilen 78 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Zanlıların yakalanması amacıyla Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sabah erken saatlerde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 58 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete getirildi.

Güvenlik güçlerinin diğer zanlıların yakalanmasına yönelik çalışması devam ediyor.

AA / Sertaç Bulur - Son Dakika Haberleri

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