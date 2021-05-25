FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki "mahrem hizmetler" yapılanması soruşturmasında 42 gözaltı kararı
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FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki "mahrem hizmetler" yapılanması soruşturmasında 42 gözaltı kararı

FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki 'mahrem hizmetler' yapılanması soruşturmasında 42 gözaltı kararı
Anadolu Ajansı / Cemil Murat Budak - Haberler | Güncel

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Jandarma Genel Komutanlığındaki "mahrem hizmetler" yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 42 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Jandarma Genel Komutanlığındaki "mahrem hizmetler" yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 42 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğünün (EGM) çalışması sonucu, FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki "mahrem hizmetler" yapılanmasına mensup oldukları tespit edilen şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında çeşitli kamu kurumlarından ihraç edilenlerin de bulunduğu 42 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerden 23'ü gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemil Murat Budak

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün jandarma mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 42 şüpheliden...
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün jandarma mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 42 şüpheliden...
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FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki "mahrem hizmetler" yapılanması soruşturmasında 42 gözaltı kararı - Haberler
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