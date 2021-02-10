FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki "mahrem yapılanması"na yönelik operasyonlar

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) Jandarma Genel Komutanlığındaki "mahrem yapılanması"na yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 57 şüpheliden 32'si etkinlik pişmanlıktan yararlanarak 200'den fazla kişiyi teşhis etti.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) Jandarma Genel Komutanlığındaki "mahrem yapılanması"na yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 57 şüpheliden 32'si etkinlik pişmanlıktan yararlanarak 200'den fazla kişiyi teşhis etti.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün, FETÖ/PDY'nin Jandarma Genel Komutanlığı mahrem yapılanmasına yönelik çalışması kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen 66 şüpheliden 57'si Ankara merkezli 34 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalandı.

Emniyetteki sorgulamaları biten şüphelilerden 32'si etkin pişmanlıktan yararlanarak, 200'ün üzerinde kişiyi teşhis etti.

Yapılan incelemede, bunlardan 123'ü hakkında adli işlem kaydı olmadığı, 34'ünün ise kamu görevinde bulundukları tespit edildi.

Tespitler doğrultusunda ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının kararlarıyla operasyonun genişletilmesi bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici